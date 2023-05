Receptę na długowieczność zdradza Jan Trzpil ze Staropola. Pan Pan świętuje setne urodziny z rodziną i sąsiadami!

Z pewnością modlitwa była i jest obecna w życiu jubilata. Nie brakowało też odwagi, i to nie tylko podczas II wojny światowej, w której walczył i był ranny, ale i później.

– Dla taty zawsze najważniejsze były Bóg, honor, ojczyzna i rodzina. Nawet, jak warunkiem przyjęcia do pracy było zapisanie się do PZPR, powiedział, że tego nie zrobi i poszedł do domu, a za dwa dni przyszedł do niego kierownik i mówi, żeby przyszedł, bo jest dobrym pracownikiem, nie musi się zapisywać do partii, będzie przyjęty – opowiada syn. – Całe życie jest pogodny. Kiedy mógł, pomagał sąsiadom. Z nikim się nie kłócił.