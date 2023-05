Na tę wystawę w Zielonej Górze warto zabrać ze sobą telefon. Wystarczy odczytać kod QR

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Jubileusz 70-lecia

Ekspozycja plenerowa przy ratuszu w Zielonej Górze przedstawia zarys historii archiwum. Można zobaczyć reprodukcje dokumentów związanych z pierwszymi latami jego aktywności, przykłady różnego typu materiałów znajdujących się w archiwalnych magazynach oraz informacje o działalności popularyzatorskiej. Ta ekspozycja to nie tylko plansze. Warto wyciągnąć smartfona.

– Zachęcam wszystkich, którzy mają jeszcze w domu różne rodzaje materiałów i nie chcieliby ich chować do szuflady. One w archiwum dostają drugie życie – podkreśla dr Beata Grelewicz, dyrektor Archiwum…

Wystawa z okazji 70-lecia archiwum

– Należy się pochwała dla nich za pracę, którą wykonują. Cieszę się, że mają godne i cywilizowane warunki do pracy. To dobrze, że powstała siedziba przy ul. Wojska Polskiego po latach funkcjonowania w Starym Kisielinie – ocenia zielonogórzanin, który po obejrzeniu ekspozycji przysiadł na ławeczce. – Widzę, że sporo osób zatrzymuje się i ogląda – dodał.

Zygmunt Czarnecki, który mieszka w pobliżu, przystanął na dłuższą chwilę i obejrzał plansze. Ekspozycja obudziła wspomnienia. – Chodzę po mieście i widzę, to zlikwidowane, tamto. Tutaj obok autobus się zatrzymywał – wskazuje. – A tam na rogu, gdzie dzisiaj jest bank, stał kiedyś poniemiecki budynek. Wystawowe okna miał dechami zabite, pamiętam, jak go rozbierali. A tutaj gdzie jest restauracja, a kiedyś była Ratuszowa, to pamiętam jak dwa domy w tym miejscu wyburzali. Miały po dwa piętra piwnic. Miałem wtedy 7 – 8 lat. Obraz w pamięci został.