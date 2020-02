REGION: Oszuści coraz aktywniejsi. Jak się przed nimi chronić, radzą policjanci

W ostatnich dniach próba oszustwa w Zielonej Górze, kolejna w Nowej Soli. Wcześniej oszuści zaatakowali w Krośnie Odrzańskim, gdzie podjęli trzy próby jednego dnia. Policjanci radzą jak się chronić przed oszustami.

Do mieszkanki gminy Bobrowice zadzwoniła kobieta, która płaczącym głosem podała się za wnuczkę, oznajmiając że spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego zginęła jedna osoba i że pójdzie za to do więzienia. Po chwili w rozmowę wtrąciła się osoba podająca się za policjantkę, która miała rzekomo prowadzić sprawę wypadku i że rodzina poszkodowanej będzie żądała 150 tys. złotych odszkodowania. Kobieta nie posiadała takiej kwoty, jednak chcąc pomóc wnuczce dała wszystko co miała. Pieniądze miały być odebrane przez „policyjnego kuriera”. Dopiero po czasie okazało się, że kobieta padła ofiarą oszusta i w ten sposób straciła 30 tys. zł.

Oszukują na różne sposoby To jedno z wielu oszustw, do których doszło ostatnio na terenie woj. lubuskiego. - Bezwzględni oszuści cały czas wymyślają nowe „legendy”, za pomocą których wyłudzają pieniądze – mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - Sprawcy na swoje ofiary typują najczęściej osoby starsze. Historie z ostatnich tygodni, do których doszło na terenie woj. lubuskiego pokazują, że niestety wciąż zdarzają się osoby, które wierzą im i przekazują oszczędności życia.

Jak działają oszuści i jak się chronić? Policjanci podkreślają, że schemat działań oszustów jest podobny: przestępca dzwoniąc do ofiary często zaczyna rozmowę od słów „cześć babciu/dziadku”, licząc na to, że już po chwili pozna imię krewnego, za którego będzie się podszywał. Sprawca przedstawia jedną z wymyślonych historii, w której główną rolę odgrywają pieniądze, np.: wnuczek/wnuczka jest sprawcą wypadku drogowego, w którym zginęła osoba i potrzebne są pieniądze, żeby nie pójść do więzienia; osoba została porwana i potrzebne są pieniądze na okup. – Nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Jeśli podejrzewasz, że możesz być celem ataku oszusta, powiadom policję. Ponadto policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi i nie zdradzaj im żadnych osobistych informacji – wymienia J. Kulka.

