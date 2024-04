Uwaga! Oszuści mogą podszywać się pod Narodowy Fundusz Zdrowia! Nie daj się naciągnąć!

Kiosk profilaktyczny w NFZ. Warto do niego wejść i dowiedzieć się, co z naszym zdrowi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się przez bezpłatną i całodobową infolinią

Na fałszywych stronach NFZ można przeczytać o rzekomej, obowiązkowej karcie ubezpieczenia w Funduszu i zbliżającym się terminie utraty ważności tej karty. Jest też internetowy formularz, przez który oszuści chcą pozyskać: dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres i numer telefonu), a w kolejnym kroku także numer karty kredytowej lub debetowej. – To oszustwo i próba wyłudzenia danych oraz pieniędzy – ostrzega Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ. Jak się chronić? Nie klikaj w linki (w internecie, w wiadomości SMS, czy w komunikatorze internetowym), gdy nie ma pewności, że strona, do której prowadzą, jest bezpieczna. Możesz stracić dane i pieniądze! Zaufane adresy stron internetowych zawsze poprzedza „https”, czyli protokół komunikacyjny, który zapewnia bezpieczne połączenie internetowe. – W razie wątpliwości zawsze skontaktuj się z nami przez bezpłatną i całodobową infolinię 800 190 590 lub powiadom najbliższą jednostkę policji – wyjaśnia Paweł Florek.

Bony lekowe czy karty podarunkowe NFZ to też oszustwo

Niedawno w internecie, w tym w popularnych serwisach społecznościowych, pojawiają się też informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ.

Jak informuje Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ oszuści w sieci stosują kolejną metoda wyłudzania pieniędzy i danych, przekonując pacjentów, że to akcja NFZ. To metoda na „bon z NFZ do apteki”. Nie daj się oszukać!

- W internecie, w tym w mediach społecznościowych, pojawiają się informacje, że aby otrzymać taką kartę, o wartości np. 2 tys. zł, wystarczy opłacić kilka euro podatku i potwierdzić swoje dane w ankiecie. Ostrzegamy, to oszustwo i próba wyłudzenia danych i pieniędzy! - podkreśla Joanna Branicka.

Pamiętaj, że NFZ nie wydaje żadnych kart podarunkowych, bonów i innych bonifikat na leki do aptek. Nie klikaj w link, który pojawia się przy informacjach o rzekomych bonach z NFZ. Możesz stracić dane i pieniądze.