Rozbudowana biblioteka za 3,3 mln zł to dużo większe możliwości działania. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia Leszek Kalinowski

Biblioteka w Zaborze została rozbudowana. Stary obiekt połączono z nowym. Dzięki temu powierzchnia zwiększyła się do 330 metrów kwadratowych. Teraz jest więc miejsca na specjalną strefę dla seniorów, dzieci czy multimedialną na młodzieży. Bo placówka to nie tylko książki, ale i komputery, nowoczesny sprzęt, to organizowanie spotkań i ciekawych wydarzeń. Koszt inwestycji wyniósł 3,3 mln zł.