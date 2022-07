Rusza rozbudowa kopalni Lubiatów w Lubuskiem. To ważna inwestycja dla całego kraju!

Rozbudowa kopani Lubiatów

Jak przekazuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - ruszają pierwsze prace mające na celu modernizację i rozbudowę drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce. Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21 kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk.

O rozbudowie kopalni pisaliśmy już w naszych poprzednich artykułach:

Głównym efektem prac będzie prawie dwukrotne zwiększenie ogólnych możliwości produkcyjnych gazu ziemnego, do poziomu około 55 tys. m sześc. gazu zaazotowanego na godzinę. Samo podłączenie odwiertu oznaczonego jako Międzychód-8H pozwoli na pozyskanie w okresie najbliższych 20 lat dodatkowego 1,0 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 160 tys. ton kondensatu. Realizacja inwestycji pozwoli także ustabilizować poziom wydobycia ropy naftowej oraz wydłużą okresu funkcjonowania kopalni o 15 lat.