Ruszyła zbiórka na specjalny sprzęt ochronny dla pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. I Ty możesz pomóc!

Ważne są maski, odzież ochronna

- Rozmawiałam z zarządem szpitala, poinformowałam go, że taką akcję podjął jeden z naszych pracowników - mówi Elżbieta Szostak, pielęgniarka oddziałowa SOR w Zielonej Górze. - Ta zbiórka, to nie jest występowanie szpitala. Z pomysłem wystąpił jeden z naszych pracowników. Osoba, która chce pomóc oddziałowi. My, jako SOR, popieramy tę akcję. Maseczki to jedno. Myślimy też o odzieży jednodniowej, jednorazowej. To też na pewno zminimalizuje różne problemy. Przed szpitalem stanął specjalny namiot. I to tak naprawdę po dzisiejszej dobie będziemy wiedzieć, ile takich masek schodzi dziennie. Pracujemy w specjalnym namiocie i okazuje się, że tych pacjentów przychodzących do szpitala z różnych powodów, czy to chemioterapii, fizjoterapii, czy odbioru wyników, jest bardzo, bardzo dużo. Zwykłych masek chirurgicznych potrzeba nam 200 na dzień. I to jest tak liczba na "dzień dobry".