Sara James gwiazdą czwartkowego wieczoru na dużej scenie Winobrania. Ależ ta 15-latka ma głos!

Największą atrakcją czwartkowego wieczoru (14 września) był koncert Sary James - zwyciężczyni 4. edycji programu The Voice Kids, reprezentantki Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci oraz finalistki 17. edycji talent show America's Got Talent.

Sara James pochodzi z Ośna Lubuskiego (pow. słubicki). Ta 15-latka muzykę ma we krwi! Jej mama Arleta Dancewicz również występowała na większych scenach, a ostatnimi czasy wraz z córką wystąpiła w specjalnej edycji Szansy na Sukces, gdzie wspólnie zaśpiewały kolędę. To, jak śpiewa mama Sary było dla wielu zaskoczeniem - większość fanów była pewna, że Sara muzykalność odziedziczyła po tacie. John James jest piosenkarzem i producentem muzycznym - stworzył duet Loui & James, a wraz z chórem Mezo wystąpił w show Bitwa na Głosy.

Dziś Sara James może poszczycić się nie tylko wygraną w The Voice Kids, drugim miejscem na Eurowizji Junior, fenomenalnymi wstępami w amerykańskim talent show America's Got Talent (złotym przyciskiem od znanego łowcy talentów od Simona Cowella, czy występem ramię w ramię z The Black Eyed Peas). Teraz do wielu sukcesów dochodzi jeszcze jeden - dubbingowanie głównej postaci w produkcji Disneya.