Siedmiu Syryjczyków próbowało nielegalnie dostać się do Niemiec. Zatrzymani zostali w Lubuskiem, pod Krosnem Odrzańskim WIDEO Łukasz Koleśnik

Obywatel Ukrainy przewoził siedmiu nielegalnych migrantów z Syrii. Cudzoziemcy chcieli przekroczyć granicę i dostać się do Niemiec. W środę (25 października) zostali zatrzymani w Lubuskiem. Kierowca BMW nie zatrzymał się w Brzózce pod Krosnem Odrzańskim do kontroli drogowej. Policjanci zatrzymali go po pościgu.