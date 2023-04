Sięgnijmy po milion! Pomóżmy, by Wieża Braniborska była dla nas dostępna! Wystarczy wypełnić ankietę!

Wieża Braniborska czeka na remont

Jest szansa, by Wieża Braniborska stanęła przed nami otworem. Ale to zależy od nas wszystkich, czy uda się pozyskać milion złotych. By tak się stało, trzeba wygrać w konkursie, organizowanym przez Fundację Most the Most. To ona w każdym województwie przeznacza po 1 mln zł na odnowę i udostępnienie jednego obiektu. Nie może być to obojętnie jaki budynek. Musi spełniać dwa warunki: po pierwsze być zabytkiem, a po drugie – własnością publiczną. Wieża Braniborska je spełnia. Jest bowiem zarejestrowana jako zabytek. A jej właścicielem jest Uniwersytet Zielonogórski, który oddał obiekt w zarząd miastu. Jeśli udałoby się wygrać w konkursie, do udziału w którym zachęcają mieszkańców społecznicy, to samorząd obiecuje wesprzeć inwestycję.