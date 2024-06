Sławę z niewiadomych powodów omija deszcz. Co to oznacza dla Jeziora Sławskiego i turystów? WIDEO

Dzień przed naszą wizytą w Stacji Hydrologicznej w Radzyniu, akurat w Bielsku Białej był opad burzowy, który wyniósł sto kilkadziesiąt milimetrów w ciągu jednej doby. A tymczasem za cały maj w Sławie odnotowano 4,4 milimetra opadów.

– To jest poniżej normy. Wszędzie dookoła pada. W Babimoście powyżej 33, Sulechowie 24, w stacjach Piotrowo – 45, Szamocin – 80. A u nas w ciągu miesiąca spadło ok. czterech milimetrów. To widać wokoło po trawie i innych roślinach, że brakuje opadu. Sława jest omijana. Czym to jest spowodowane, tego nikt nie wie – mówi Kamila Szymanowska.