Słynny, polski sędzia piłkarski, Szymon Marciniak odwiedził województwo lubuskie. Spotkał się z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego

- Była taka sytuacja w półfinale Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Realem Madryt, kiedy Erling Haaland machał ręką w kierunku sędziego asystenta. Ruszyłem do Haalanda i w bardzo cierpkich słowach powiedziałem, co myślę o takim zachowaniu. On chciał odejść, a ja powiedziałem do niego "Stój! Ja teraz mówię". Zapytał czy może już odejść, powiedziałem, że jeszcze nie. Po chwili go puściłem. Później spotkaliśmy się w szatni i powiedział, że za ostro go potraktowałem. Od tamtego momentu, gdy się spotykamy przed meczem, to zbijamy sobie piątkę, gawędzimy, mamy bardzo fajną relację.