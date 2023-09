Startują rozgrywki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Jak poradzą sobie lubuskie zespoły?

Chcą być wysoko, choć bez Arkadiusza Bosego

– Chcemy wygrywać mecze we własnej hali. Nasz cel to zajęcie miejsca nie gorszego niż w poprzednim sezonie – usłyszeliśmy od trenera Zewu Mariusza Kwiatkowskiego. - Nie wywieramy jednak żadnej presji na chłopakach. Jeśli będzie takie samo miejsce, będę się tylko cieszył.

Zew Świebodzin to najwyżej sklasyfikowana lubuska ekipa w sezonie 2022/2023. Świebodzinianie zajęli w minionych rozgrywkach trzecie miejsce w grupie B. Jaki stawiają sobie cel przed nadchodzącymi rozgrywkami?

Do drużyny doszło dwóch zawodników: Mariusz Kłak ze Stali Gorzów i Kamil Kamiński z Bachusa Zielona Góra. Treningów nie wznowił za to czołowy szczypiornista Zewu w ostatnich latach Arkadiusz Bosy. – Jego odejście jest dla nas dużym osłabieniem. A czy będziemy silniejsi? Nasza siła będzie zależna od tego, czy zawodnicy nie będą mieli żadnych kontuzji – dodał szkoleniowiec Zewu.

Stawiają na rozwój i młodych ludzi

Zespół UKS Trójka Nowa Sól w minionych rozgrywkach zajął szóste miejsce i w tym sezonie nie zamierza na tym poprzestać. – Zawiesiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, bo trzeba iść do przodu. Nie chcemy określać konkretnego celu, ale nie możemy schodzić niżej – powiedział „Gazecie Lubuskiej” trener Trójki Alan Raczkowiak.

W zespole zabraknie dwóch rozgrywających: Jarosława Paszkiewicza i Jakuba Florczaka. Do drużyny doszli za to Dawid Świekatowski, Jakub Noskowiak, Michał Kuryło i Piotr Kaczmarek.