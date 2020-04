Stary most w Cigacicach wkrótce zostanie zamknięty. Na jak długo?

Mieszkańcy przez kilka miesięcy walczyli o remont starego mostu w Cigacicach. Pod koniec lutego podpisano umowę z konsorcjum dwóch firm z Wrocławia na modernizację przeprawy. Teraz nadszedł czas na konkretne prace. Z tego powodu, już za kilka dni, 15 kwietnia, most zostanie całkowicie zamknięty. PRZECZYTAJ TAKŻE: Stary most w Cigacicach będzie zablokowany. Mieszkańcy zapowiadają protesty domagają się remontu przeprawy Remontem zajmie się konsorcjum z Wrocławia. - Traktujemy ten obiekt priorytetowo - twierdzi Jacek Garbacz, przedstawiciel konsorcjum dwóch firm z Wrocławia, PBW Inżynieria i Probudowa.com. - Wykorzystamy cały nasz potencjał zarówno projektowy, badawczy jak i wykonawczy, aby jak najszybciej dokonać tego remontu. Zapewniam, że będziemy przy tym bardzo uważać, takich obiektów jest niewiele w Polsce. Są to cenne zabytki. Podejmując się remontu w nas inżynierach jest odpowiedzialność, żeby most po oddaniu służył wiele lat, ale również, aby stał się perłą architektury w regionie - podkreśla wykonawca. Prace mają się zakończyć do listopada 2021 roku. W tym czasie ruch na moście zostanie całkowicie wstrzymany, mieszkańcy będą musieli korzystać z przeprawy przy S3. Całkowity koszt prowadzonych prac oszacowano na 12 mln zł. 80 proc. tej sumy zostanie pokryte z dotacji celowej premiera Mateusza Morawieckiego, resztę dołoży urząd miasta w Zieloneje Górze oraz powiat zielonogórski. Most w Cigacicach to już zabytek - Cieszę, się, most, który za kilka lat będzie obchodził stulecie istnienia w końcu doczekał się remontu. Teraz będziemy jeździli po nim my, a potem nasze dzieci i wnuki - mówi Zbigniew Trompa, radny Sulechowa, który stał na czele komitetu mieszkańców domagających się modernizacji. W tym kontekście warto przypomnieć, że stary most w Cigacicach został otwarty 29 kwietnia 1925 r. Powstał w Zakładzie Konstrukcji Stalowych i Mostowych Beuchelt & Co. w Zielonej Górze. Jego historia bywała burzliwa. W 25 stycznia 1945 r. jedno z przęseł mostu zostało wysadzone przez niemieckie wojska, które chciały zatrzymać rosyjskie czołgi na linii Odry. Zniszczenie zostały naprawione w latach 50. ubiegłego wieku Wideo: W Cigacicach mieszkańcy zablokowali stary most

Mariusz Kapała / GL