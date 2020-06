Stelmet Enea BC Zielona Góra buduje drużynę. Filip Put był najlepszym debiutantem ligi

- Wiele czynników zadecydowało o tym, że podpisałem kontrakt w Zielonej Górze – powiedział Filip Put. - Na pewno są to: organizacja jaką jest Stelmet Enea BC, osoba trenera Žana Tabaka, który jest świetnym fachowcem i o którym w środowisku koszykarskim mówi się w samych superlatywach. Obserwując jego pracę, wiem, że jest to osoba, która może bardzo dobrze i sprawnie pokierować moją karierą przez kolejny sezon. Kontrakt w Zielonej Górze to dla mnie jakiś rodzaj spełnienia kolejnego marzenia. Grać o najwyższe cele w polskiej lidze, grać w rozgrywkach VTB. Uważam, że jest to dla mnie kolejny krok do przodu i wielkie wyzwanie. Liczę, że podołam i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany dla mnie i dla całej Zielonej Góry.