Sulechów. Nie marnuj żywności. Jadłodzielnia czeka. Jakiego jedzenia nie przynosimy? Leszek Kalinowski, Tomasz Rybarczyk

Każdy z nas może przynieść żywność do Jadłodzielni. Zamiast wyrzucać do śmietnika, warto podzielić się z innymi. Tomasz Rybarczyk Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Jak co roku na święta przygotowaliśmy za dużo jedzenia. Co teraz z nim zrobić? Nie da rady go zjeść w krótkim czasie. Dlatego warto podzielić się z innymi. Jadłodzielnia w Sulechowie czeka.