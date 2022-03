Sulechów. Trwa modernizacja sali wiejskiej w Krężołach. Zobacz, co się tam teraz dzieje Leszek Kalinowski, Tomasz Rybarczyk

Świetlica co centrum kultury, działań społecznych każdej wsi. Ta w Krężołach pozostawiała wiele do życzenia. Wymagała gruntownego remontu, ale jak wszędzie tak i tu problemem były pieniądze. Kiedy udało się je zdobyć, modernizacja ruszyła. Co się teraz tam dzieje?