Światowy Dzień Ludności. Czy jest nas więcej w województwie lubuskim, Unii Europejskiej i na świecie?

Czy jest nas mniej czy więcej w województwie, Unii Europejskiej i na świecie?

Z danych statystycznych wynika, że w 2022 roku w województwie lubuskim odnotowano spadek liczby ludności w większości powiatów w porównaniu z danymi z 2015 roku.

- Największy spadek odnotowano w powiecie żagańskim i wyniósł on ponad 8 procent. Natomiast wzrost liczby ludności odnotowano w powiecie gorzowskim oraz w mieście na prawach powiatu - Zielonej Górze - wylicza Roksana Bach. - Jeśli chodzi o liczbę ludności w Unii Europejskiej to tu zauważamy wzrost o 1 procent w stosunku do tego, co było w 2015 roku. Wiemy to na podstawie danych Eurostatu, natomiast na podstawie danych Baku Światowego możemy stwierdzić, że ludność świata w porównaniu do 2015 roku wzrosła o ponad 7 procent.