Szczepienia dzieci przeciwko HPV w Lubuskiem. Z darmowej akcji korzysta coraz więcej dzieci

– Niezmiernie ważne jest, aby rodzice mieli tę świadomość, jeśli leży im dobro dziecka na sercu, aby poddali dzieci tym szczepieniom, ponieważ jest to zabezpieczenie przed ewentualnym zarażeniem się wirusem HPV – przestrzega Donata Wojnicz, szefowa zielonogórskiego oddziału Kwiatu Kobiecości. – Trzeba zaznaczyć, że szczepienia są organizowane, zanim nastąpi inicjacja seksualna, a w późniejszym czasie to niestety 80 procent populacji ludzi jest w swoim życiu zarażona tym wirusem, fakt, że organizm potrafi z tym wirusem sobie sam poradzić, ale w wielu przypadkach niestety nie i dochodzi do przewlekłego zakażenia i co prowadzi do choroby nowotworowej. Rodzice powinni o tym wiedzieć, bo to jest stuprocentowe zabezpieczenie przed konsekwencjami poważnej choroby i śmierci. A u nas w Polsce jest niestety bardzo duży odsetek kobiet, które chorują i umierają z tego powodu.