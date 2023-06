Wzrasta liczba punktów w Lubuskiem, w których za darmo można zaszczepić dziecko przeciw wirusowi HPV, który powoduje raka

Zdrowie. Darmowe szczepienia

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że od czerwca rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci w wieku 12 i 13 lat na szczepienie przeciwko HPV. Z danych Centrum e-Zdrowie do piątku, 16 czerwca z tej możliwości skorzystało 377 dzieci. Z każdym dniem wzrasta liczba POZ, które włączają się do programu szczepień przeciwko HPV. Jeszcze w piątek były to 72 podmioty, w poniedziałek miejsc, w których można za darmo zaszczepić dziecko przeciwko temu wirusowi, w we wtorek są już 84.