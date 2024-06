Szok! Po remoncie linii Czerwieńsk – Zbąszynek za ponad 130 mln zł w sześciu miejscach wyszły wady!

Mieszkańcy regionu z niecierpliwością czekali na koniec modernizacji odcinka Czerwieńsk – Zbąszynek. Choćby dlatego, że to fragment drogi m.in. do Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Warszawy czy Gdańska. Podróże do tych miast trwały długo i oznaczały przesiadki w Zbąszynku, Zielonej Górze do autobusów komunikacji zastępczej, taszczenie walizek, czekanie…

- Trzy lata trwała ta mordęga, tyle pieniędzy wydano i co? Znowu coś nie tak? - denerwuje się Danuta Kuligowska z Zielonej Góry, która często jeździ do wnuczki do Warszawy. - Przecież to tylko 43 km torów! No i mamy XXI wiek!