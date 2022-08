Szymon Staśkiewicz, utytułowany zielonogórski pięcioboista ogłosił zakończenie kariery

Szymon Staśkiewicz na swoim facebookowym fanpage’u napisał m.in. tak:

Nadszedł czas, kiedy moja sportowa droga dobiegła końca - schodzę z pięciobojowej sceny i zawieszam pięć par butów na kołku. Decyzja, którą podjąłem wynikła ze zbyt częstych kontuzji i trudności w realizacji planu treningowego - nie byłem już w stanie znieść takiej pracy, która pchnęłaby mnie do przodu. To wszystko sprawiło, że wygasła we mnie nadzieja na powrót do życiowej formy. Podsumowując moją karierę mogę powiedzieć, że z chłopaka, którego wysłano na treningi i który sam jeszcze nie wiedział czego chce, stałem się zawodnikiem, który zamarzył o medalu olimpijskim i który pokonał ścieżkę od juniora do olimpijczyka. Zawsze liczyłem się w kraju, a na arenie międzynarodowej plasowałem się zazwyczaj w drugiej lub trzeciej dziesiątce. Często byłem dobrym partnerem do sztafety, o czym świadczy największa ilość międzynarodowych medali w tej właśnie kategorii