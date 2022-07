Takie są skutki uboczne picia herbaty. Co się dzieje z organizmem, gdy pijemy jej za dużo? Objawy picia zbyt dużej ilości herbaty 21.07.2022

Herbata cieszy się ogromną popularnością nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kilku filiżanek herbaty. Jedni wolą czarną, kolejni zieloną, inni herbaty owocowe. Wiemy, jakie są pozytywne właściwości herbaty, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że podobnie jak spożywanie dużych ilości kawy czy napojów energetycznych, również picie zbyt dużych ilości herbaty może mieć dla naszego organizmu negatywne konsekwencje. Wszyscy znamy korzystne właściwości zdrowotne herbaty. Pobudza, dobrze wpływa na trawienie, reguluje pracę układu nerwowego, oddechowego, naczyniowego, stabilizuje ciśnienie krwi, połączona z cytryną wzmacnia naszą odporność. Zalet codziennego picia herbaty jest bardzo wiele, lecz istotne, by robić to z umiarem. Przekroczenie czterech filiżanek herbaty dziennie może nieść za sobą występowanie skutków ubocznych. Co dzieje się z organizmem, gdy pijemy za dużo herbaty? Sprawdźcie skutki uboczne picia herbaty w zbyt dużych ilościach >>>

pixabay.com