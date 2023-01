Te miejsca są przyjazne najmłodszym. Tutaj będą czuć się bezpiecznie, a przy okazji rozwiną swoje pasje

Przyjazny żłobek i przedszkole

Prędzej czy później nadchodzi moment, w którym rodzice stają przed wyborem żłobka lub przedszkola dla dziecka. Na rynku działa wiele takich placówek, ale decyzja nigdy nie jest łatwa. To bardzo emocjonująca chwila, bo odtąd za rozwój i wychowanie naszego dziecka w pewnym stopniu będą odpowiedzialne zupełnie nowe osoby. Dla rodziców ważne jest, aby takie miejsce było jak najbardziej przyjazne, a ich pociechy czuły się w nim jak w domu. Warto więc postawić na placówkę, która nie tylko zapewnia najlepszą opiekę wykwalifikowanej kadry, ale też pomaga odkrywać talenty i zainteresowania, podchodzi indywidualnie do potrzeb dziecka oraz stawia na kreatywność. Niektóre żłobki i przedszkola oferują bogaty wachlarz ciekawych, rozwijających zajęć. Dzieci mogą uczestniczyć między innymi w zajęciach kulinarnych, tanecznych oraz minilaboratoriach, w czasie których przeprowadzają proste eksperymenty.

Mnóstwo zabawy, ale nie tylko

Ciekawą alternatywą dla żłobków są kluby dziecięce. Zazwyczaj przyjmowane są do nich dzieci do ukończenia trzeciego roku życia. Aby zostać przyjętym do klubu dziecięcego, niemowlę musi mieć co najmniej dwanaście miesięcy. W takiej placówce dziecko ma zapewnioną fachową opiekę pod nieobecność rodziców oraz całą gamę różnorodnych zajęć i aktywności, które rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię. Spędzanie czasu z rówieśnikami jest cenne dla malucha, chociażby z racji tworzenia interakcji społecznych, a dla wielu dzieci to dobry wstęp do pierwszej wizyty w żłobku czy przedszkolu.