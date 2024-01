Nowy rok, nowy Ty? Te lubuskie firmy pomogą Ci w realizacji postanowień noworocznych!

Postanowienie na nowy rok: zrobić prawo jazdy!

Jeśli nie posiadasz uprawnień do kierowania samochodów lub motocykli warto to zmienić. A może chcesz zostać zawodowym kierowcą? To świetne opcje na noworoczne postanowienie! Zanim jednak przejdziesz do pierwszych lekcji "za kółkiem" wybierz dobrą szkołę nauki jazdy.

W Szkole Kierowców Ogniwo w Gorzowie Wielkopolskim nauka staje się pasją! Przystąpisz tu do kursów na prawo jazdy (kat. A2, A, B, B+E, C, C+E) oraz odbędziesz szkolenia dedykowane kierowcom zawodowym, które zapewniają kompleksowe przygotowanie do bezpiecznej podróży na drodze.