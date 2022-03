To dla niej burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszedł do Odry w garniturze. Udało się zebrać dwa miliony złotych. Mała Maja jest w Bostonie

Pomoc dla Mai Michockiej. Udało się zebrać dwa miliony złotych

To była wielka zbiórka pieniędzy na operację serca dwuletniej dziewczynki spod Bytomia Odrzańskiego. Pod koniec listopada okazało się, że dwa miliony złotych trzeba zebrać w dwa miesiące. Mama dziewczynki sprawdziła wszystkie możliwości kontynuacji leczenia w Polsce, kiedy tych zabrakło, udało się znaleźć klinikę w Bostonie.

Do zbiórki pieniędzy włączyły się m.in. jednostki ochotniczej straży pożarnej, drużyny piłkarskie z okolicy, policjanci z Nowej Soli, uczniowie z wielu szkół. Do Odry wszedł nawet burmistrz Jacek Sauter. Nie żałował garnituru, chciał zwrócić uwagę na akcję zbiórki pieniędzy. I udało się. Maja od 16 marca jest w Stanach Zjednocznych.