Każda kobieta jest piękna. Wystarczy tylko delikatny makijaż, który podkreśli urodę. Takie metamorfozy dzieją się w Nowej Soli

Metamorfozy. Makijaż wydobywa piękno

Przypomnijmy, pani Patrycja makijażem zainteresowała się, kiedy jeszcze chodziła do gimnazjum. Przyznała, że początkowo tylko dlatego, że jej skóra nie należała do idealnych, więc chciała ją w jakiś sposób upiększyć, zakryć. Mija już prawie 10 lat, odkąd intensywnie pracuje nad swoim warsztatem. Uczestniczy w wielu szkoleniach, które wzbogacają wiedzę i umiejętności. A skutek? Odpowiednio dobrany makijaż sprawia, że klientka nie tylko czuje się piękna, poprawia się wygląd jej skóry, ale czuje też więcej pewności siebie.

O cudach, które robi na co dzień Patrycja Maćków z Nowej Soli pisaliśmy pierwszy raz w 2021 roku. Pani Patrycja prezentuje na Instagramie spektakularne efekty, jakie można uzyskać, stosując makijaż. Nie trzeba wymyślnych zabiegów, czy ostrzykiwania skóry, absolutnie żadnego skalpela. Pani Patrycja wie, jak pokazać piękno każdej kobiety. Przez ostatnie lata powstała bogata galeria zdjęć, które utrwaliły rezultaty.

Wygląd kobiety. Jak zadbać?

Zapytaliśmy ekspertkę, jak dbać o twarz, żeby czuć się piękną i wyglądać pięknie. Zdaniem pani Patrycji to, co ma największy wpływ na piękny makijaż, to przede wszystkim dobrze dobrana pielęgnacja skóry. – Nie tylko ta w salonie podczas makijażu, ale ta domowa jest bardzo, bardzo ważna! – podkreśla. A czego unikać? – Odradzam nadmiernego opalania się, a w szczególności korzystania z solarium tuż przed wizytą – odpowiada ekspertka.