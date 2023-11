Spełniają marzenia dzieci. W Zielonej Górze można zostać wolontariuszem Fundacji Mam Marzenie

Fundacja Mam Marzenie. O czym marzą dzieci?

To czasem jest wyjazd nad morze z babcią, albo różowy domek dla lalek, czy pobyt w stadninie koni. Dzieci marzą też o tabletach, laptopach lub wyjeździe do Legolandu w Danii. Chcą się spotkać z Wojanem, albo Robertem Lewandowskim. Te marzenia dzieci można spełnić. Mają od trzech do 18 lat. Choroby zabierają im dzieciństwo, zdrowie i zagrażają życiu.