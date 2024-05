To jest ptasi Big Brother! Zobaczcie reality show z gniazda lubuskich rybołowów

Dom na maszcie telekomunikacyjnym

Internauci mogą obserwować ptasie stanowisko, które znajduje się w Rościcach w powiecie żarskim. Właśnie tam niecałe dwa lata temu technicy jednej z sieci telekomunikacyjnych zauważyli gniazdo wybudowane na stacji bazowej. Okazało się, że konstrukcja służąca do wieszania anten i urządzeń umożliwiających działanie sieci komórkowej przypadła do gustu parze rybołowów. To gatunek, który w naszym kraju jest zagrożony wyginięciem i podlega ochronie.