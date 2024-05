Uwaga Lubuskie! IMGW znów ostrzega: będzie grzmiało i mocno padało

W powyższych powiatach ryzyko wystąpienia burz określono na 80 proc. Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

nowosolskim

wschowskim

zielonogórskim

żarskim

żagańskim

W tych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35

mm, lokalnie 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w Lubuskiem synoptycy z IMGW określili na 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12.00 do 23.00.