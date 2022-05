To ma być wielkie święto karate. Już niebawem mistrzostwa Polski w Zielonej Górze

- Zielone Góra zasłużyła na to, żeby zorganizować taką imprezę, bo jest to fantastyczne miasto. Jestem też przekonany o tym, że organizatorzy przygotują piękne i wyjątkowe zawody, bo obserwuję ich wielkie zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu – powiedział Andrzej Maciejewski, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. - Jestem przekonany, że na mistrzostwach Polski poziom sportowy będzie bardzo wysoki. Ta impreza jest kluczem do tego, żeby wywalczyć sobie prawo startu na mistrzostwach świata, które w grudniu odbędą się w Lublinie. Jest przepustką do dalszego szkolenia na poziomie kadr narodowych, a później reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych.