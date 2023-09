To oni rządzą "na dzielni". Najlepsi dzielnicowi w Lubuskiem wybrani. Teraz pojadą na finał

Rywalizowali o miano najlepszego

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu. To właśnie do nich w pierwszej kolejności zgłaszają się mieszkańcy ze swoimi problemami. Teraz funkcjonariusze z całego regionu rywalizowali o miano najlepszego w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu na "Dzielnicowego Roku". Miejscem zmagań była Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie, gdzie mundurowi konkurowali w różnych zadaniach. Musieli wykazać się między innymi umiejętnościami praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek.