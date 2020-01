Totolotek Puchar Polski. Najlepsi lubuscy piłkarze wciąż w pucharowej grze [ZDJĘCIA Z GALI]

Gala Piłkarstwa Lubuskiego odbyła się w winnicy Stara Winna Góra w Górzykowie. Podsumowała ona plebiscyt na najlepszych trenerów i piłkarzy województwa w minionym roku. Przyznano trzy równorzędne nagrody dla najlepszych piłkarzy trzecioligowych. Odebrali je Wojciech Okińczyc (Lechia Zielona Góra), Łukasz Maliszewski (Stilon Gorzów) i Damian Szałas (Warta Gorzów). Należy zaznaczyć, że tylko pierwszy z wymienionych wiosną będzie kontynuował grę w trzecie lidze, bo gorzowskie zespoły w 2019 roku zostały zdegradowane do czwartej ligi. Wszyscy jednak zagrają w 1/8 finału regionalnego Totolotek Pucharu Polski. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Wartę, która zmierzy się z A-klasowym zespołem Błękitnych Lubięcin. Lechia zagra z Syreną Zbąszynek, a Stilon z Pogonią Skwierzyna.

- To fajne wyróżnienie, tym bardziej, że osiągnięte po ciężkim sezonie – mówił Łukasz Maliszewski na antenie Radia Zachód. – Skończył się spadkiem naszej drużyny, ale później mieliśmy fajną przygodę w Pucharze Polski, gdzie mogliśmy zmierzyć się z ekstraklasowym zespołem [w 1/16 finału Stilon przegrał z Zagłębiem Lubin 1:5 – red.]. Bardzo dobrze się pokazaliśmy. Wprowadziliśmy też dużo młodzieży do pierwszego zespołu. Nasza akademia działa teraz bardzo dobrze, mam nadzieję, że w przyszłości z tej mąki będzie dobry chleb. Nagroda bardzo mnie cieszy, w tym wieku, człowiek cieszy się nawet z każdej małej rzeczy [piłkarz ma 35 lat – red.]. Wiadomo, że trzeba już szukać następców w Stilonie, żeby w przyszłym roku zdecydowanie młodsi zawodnicy zdobywali te nagrody.

To fajna liga, dużo się tu nauczyliśmy [WIDEO, ZDJĘCIA]

W kolejnej rundzie Pucharu Polski swoją drużynę będzie miał okazję poprowadzić wyróżniony trener Lechii Zielona Góra Andrzej Sawicki. - Chcemy powalczyć o triumf w regionalnym pucharze i potem wystąpić w rozgrywkach centralnych – mówił Andrzej Sawicki. - Jesteśmy niejako do tego zobligowani. W końcu jesteśmy w tym sezonie najwyżej notowanym lubuskim zespołem. W poprzednim sezonie nam się nie udało. Liczę, że w tym się uda.

Zielonogórzanie wiosną być może zagrają pod nową nazwą. Doszło bowiem do fuzji dwóch drużyn z Zielonej Góry – Lechii i grającego w czwartej lidze zespołu TS Masterechem Przylep. – Pod względem sportowym, to korzyść dla obu stron – twierdzi Andrzej Sawicki. - Ci chłopcy którzy mają mniej grania u nas, dostaną możliwość pokazania się i walki na określonym poziomie i są w stanie pomóc zespołowi utrzymać się w czwartej lidze. Z kolei młodzi zawodnicy, którzy są w drugiej drużynie, jeśli będzie im zależeć, dostaną szansę występu na wyższym poziomie. Myślę też, że fuzja da większe możliwości organizacyjne. To wszystko okaże się dopiero w działaniu. Jestem jednak optymistą. Nie ma żadnych kwasów, fajnie zaczęliśmy pracę, a jak będzie, zobaczymy.

Pozostałe wyróżnienia 20. Gali Piłkarstwa Lubuskiego:

Piłkarki (nagrody równorzędne): Nikola Michalska (TKKF Stilon Gorzów), Gabriela Krukowska (Promień Żary), Karolina Karaczyn (KKP Warta Gorzów);

Trener młodzieży: Krzysztof Kaczmarczyk (Stilon Gorzów/AMO Gorzów);

Wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój piłkarstwa lubuskiego: Józef Nieśpiał.