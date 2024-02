Trzy medale zielonogórzan. Anna Maliszewska walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie

- Na razie staram się o tym nie myśleć, bo celem są igrzyska olimpijskie w Paryżu. Te zawody też były temu podporządkowane i szykowałam się do nich trochę z marszu. Cykl treningowy mamy rozpisany w taki sposób, aby dyspozycja była jak najlepsza na kwalifikacje do igrzysk, które ruszają niebawem, a później już na same igrzyska. Biorąc pod uwagę mój wiek i predyspozycje do nowego toru przeszkód, to mam wątpliwości. W tym momencie nie chcę się jednak wypowiadać. Żałuję koni, bo mają one swój urok, ale nawet z punktu widzenia kibiców nie wydaje mi się, aby była to dobra decyzja. Jestem może uprzedzona, każdemu pomysłowi trzeba dać szansę, więc może na przestrzeni lat okaże się, że to dobra decyzja.