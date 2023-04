W lubniewickim zamku straszy? We wnętrzach można spotkać duchy poprzednich właścicieli

- Lubniewice kojarzą mi się z Parkiem Miłości Michaliny Wisłockiej i z filmem o niej pt. "Sztuka kochania', który był kręcony właśnie w tej miejscowości - mówi Ewelina Guzik z Zielonej Góry. - Często z mężem jeździliśmy tam nad jezioro. Byłam tam kiedyś także w spa. Za każdym razem patrzyłam z zainteresowaniem na zamek. Piękny. Chętnie bym go zwiedziła. Przez wiele lat niestety obiekt był zamknięty. Dobrze, że sytuacja się zmieniła.

Lubniewice zagrały w filmie

Lubniewice to urocza miejscowość turystyczna. Z roku na rok odwiedza ją coraz więcej osób. Ale też miejsce, gdzie nie tylko kręcono "Sztukę kochania". W latach 90. ubiegłego wieku nagrywano tu film o Wilhelmie Tellu. W 2014 r. w Lubniewicach kręcono horror „Evil Rising” – opowieści o pięciu badaczach zjawisk paranormalnych, którzy postanawiają spędzić weekend w nawiedzonym zamku, Rok później miejscowość zagrała w teledysku do piosenki "Pełnia" Maryli Rodowicz i Donatana.

Różnie z tym zamkiem w Lubniewicach bywało

Duchy na Zamku Książąt Lubomirskich

Bogate i ogromne wnętrza zamku

Wśród tegorocznych atrakcji nie lada gratka czeka na miłośników nocnego zwiedzania. Dreszczyku emocji na pewno dostarczą spotkane w zamku duchy poprzednich właścicieli.

Oczywiście dostępna do zwiedzania będzie także Sala Królewska z Pocztem Królów Polskich oraz pamiątkami po księciu regencie Zdzisławie Lubomirskim - twórcy niepodległości Polski oraz po jego przyjacielu marszałku Józefie Piłsudskim. Pamiętajcie, że to jedynie ułamek tego, co można zobaczyć w przepięknych murach.