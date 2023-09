W Lubuskiem brakuje położnych, dlatego Uniwersytet Zielonogórski otwiera taki kierunek studiów

– Przyjmujemy 30 osób ze względu na to, żeby sprawdzić, na ile nasze placówki, z którymi współpracujemy są w stanie zorganizować zajęcia praktyczne – wyjaśnia G. Milewska-Wilk. – Mamy jeden szpital. Większość zajęć jest organizowanych na sali porodowej, to ok. 800 godzin. Tych grup przewidujemy osiem. Obciążenie sali będzie ogromne. Dlatego podjęliśmy też współpracę ze szpitalami w Nowej Soli Sulechowie. Jeśli będą możliwości organizacji zajęć, to w przyszłości miejsc będzie więcej, żeby zmniejszyć deficyt położnych.