W sobotę będzie można zobaczyć odrestaurowane kartingi wyczynowe! Trzecia edycja Grand Prix Retro Kart Zielona Góra!

Trzecia edycja Grand Prix Retro Kart Zielona Góra to połączenie dwóch imprez: Puchar Retro Kart 2024 oraz Open Kart Cup 2024

Wydarzenie odbędzie się na torze Wallrav Race Center w Starym Kisielinie dzielnicy Zielonej Góry.

Wstęp wolny. Każdy może przyjechać i zobaczyć! Ciekawe widowisko dla całych rodzin. Będzie również popcorn i wata cukrowa!

Karting wyczynowy, zarówno retro, jak i współczesny, to silniki dwusuwowe, najczęściej o pojemności 125cm3, bez biegów lub z biegami (2 do 6 biegów zmieniane przy pomocy dźwigni lub łopatek przy kierownicy). Silniki kręcą się do 16 000 RPM.

Retro karting w wielkim skrócie to gokarty (podwozia oraz silniki) wyprodukowane/homologowane do 2002 roku włącznie.