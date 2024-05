Jak spędzić Dzień Dziecka 2024 w Zielonej Górze? Przedstawiamy najciekawsze propozycje!

Jak celebrujemy Dzień Dziecka? Prezenty, wspólne wyjścia i jedzenie

Dzień Dziecka to jedna z tych dat w kalendarzu, którą chętnie celebrujemy. Z tegorocznego badania Empiku wynika, że 94 proc. rodziców planuje podarować upominek swoim pociechom. Zdecydowana większość dzieci otrzyma prezent kupiony w sklepie (76 proc.). Co ciekawe, coraz więcej osób stawia na wspólne spędzenie czasu – 26 proc. Polaków tego dnia wybierze się z dziećmi na wycieczkę, do ZOO bądź kina.

Wspólna celebracja może mieć też nieco inne oblicze. Według danych platformy logistycznej Stuart, Polacy chętniej niż zwykle zamawiają tego dnia posiłki z dostawą – tylko 1 czerwca wzrost sięga 32 proc. To cenna informacja dla restauracji, które mogą przygotować na ten dzień dedykowaną ofertę lub promocje.