W ten weekend to chyba rekord wydarzeń w Zielonej Górze i okolicach! Gdzie pójść? Co zobaczyć? Gdzie się zabawić? Oto Lista imprez!

Od piątku, 24 maja do niedzieli, 26 maja można wziąć udział w wielu wydarzeniach! Będzie można zobaczyć Babski Wieczór Komediowy, pójść na spotkanie autorskie, koncert lub do teatru.

Oto lista imprez w nadchodzący weekend 24 - 25 maja br.:

PIĄTEK, 24 maja br. Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze zaprasza na Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym! Zawody odbędą się w dniach 24 – 26 maja 2024 roku od godz. 9:00 w hali sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Zachęcamy do kibicowania! Kiedy

24 – 26 maja 2024 roku od godz. 9:00

Gdzie

WOSiR Drzonków

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra Wielka Gala Operowa w Filharmonii Zielonogórskiej! Wykonawcy: Aleksandra Kurzak – sopran

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej

Rafał Kłoczko – dyrygent Program: m.in. G. Puccini, G. Verdi, P. Mascagni, G. Donizetti, R. Leoncavallo Kiedy

24 maja br., o godz. 19:00 Gdzie

Filharmonia Zielonogórska

Plac Powstańców Wielkopolskich 10, 65-077 Zielona Góra

Babski Wieczór Komediowy | Stand-up

Niesamowity występ odlotowych stand-uperek z programem "Do bigosu”! Na scenie pojawią się: Agnieszka Matan

Karo Pańczyk

Dolly

Martyna Podwysocka

Magdalena Drojman

Małgorzata Różalska Kiedy

24 maja br., o godz. 19:00 Gdzie

JazzKino

ul. Jana Sobieskiego 14, 65-071 Zielona Góra Potańcówka w RCAKu

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zaprasza na potańcówkę! Kiedy

24 maja, godz. 17:00 – 20:00 Gdzie

Regionalne Centrum Animacji Kultury

ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra Wstęp wolny Obowiązują zapisy pod numerem 517 077 967. Spektakl "Przedstawię Ci tatę” w Lubuskim Teatrze Spektakl „Przedstawię ci tatę” to inteligentna, dynamiczna komedia omyłek – doskonała, by spędzić miły wieczór w teatrze. W zabawny sposób pokazuje tematykę związaną z relacjami międzyludzkimi. Stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie?

Kiedy

24 maja, o godz. 19:00 Gdzie

Lubuski Teatr (duża scena)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra Laune | koncert w Kawonie

LAUNE to początkujący cykl imprez, mający na celu promowanie undergroundowej muzyki elektronicznej oraz zwiększenie widoczności kobiet na scenie muzycznej. Wystąpią: Necromance

Mayan

Sara Wual

Temida Kiedy

24 maja br., o godz. 20:00 Gdzie

Piwnica Artystyczna Kawon

u. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra Stand-up w Wegarniku Imprezę poprowadzi Alex Niebrzegowski. Kiedy

24 maja br., o godz. 20:00 Gdzie

ul. Mikołaja Reja 15/1, 65-076 Zielona Góra Królowa Śledzi | z degustacją w Zajeździe Kultury

Odbędzie się spotkanie autorskie z Dariuszem Duszą i Markiem Różyckim w Zajeździe Kultury! Tematem spotkania będzie książka, pt. "Królowa śledzi”, która traktuje o tzw. śledziówce i to ona będzie bohaterką wieczornej degustacji.

Możliwość rezerwacji – 573 319 842. Spotkanie odbędzie się w ramach Lubuskiego Festiwalu Whisky i Alkoholi Mocnych. Kiedy

24 maja br., o godz. 20:00 Gdzie

Zajazd Kultury

ul. Jedności 78, 65-018 Zielona Góra Novy Hotel Falubaz Zielona Góra vs Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Odbędzie się mecz zielonogórskiej drużyny żużlowej z drużyną z Częstochowy. Ceny biletów zależą od wybranego sektoru. Kiedy

24 maja br., o godz. 20:30 Gdzie

Stadion żużlowy

ul. Wrocławska 69, 65-218 Zielona Góra Potańcówka w Cafe Noir

Potańcówka w rymie starych hitów w Cafe Noir!

Wspaniała zabawa gwarantowana! Zagra DJ Szefu. Kiedy

24 maja br., o godz. 22:00 Gdzie

Cafe Noir

al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra Wstęp wolny SOBOTA, 25 maja br. Trzecia edycja Grand Prix Retro Kart Zielona Góra!

Trzecia edycja Grand Prix Retro Kart Zielona Góra to połączenie 2-ch imprez: Puchar Retro Kart 2024 oraz Open Kart Cup 2024.

Będzie pokaz retro oraz współczesnych gokartów z nutką rywalizacji.

Wstęp wolny. Każdy może przyjechać i zobaczyć! Ciekawe widowisko dla całych rodzin. Będzie również popcorn i wata cukrowa!

Kiedy

25 maja br.,

Jazdy będą się odbywać od 8:00 do 20:00. Gdzie

TOR WYŚCIGOWY WALLRAV RACE CENTER

ul.Stary Kisielin – Zatorze 100, 66-002 Zielona Góra

XXVI Turniej Rycerski w Kożuchowie Impreza rozpocznie się już w piątek, o godz. 21:00 koncertem zespołu Velesar przy Fosie na ul. Spacerowej. W sobotę, 25 maja, o godz. 13:20 jest zaplanowany korowód (ul. Klasztorna 14, Zamek). Po nim oficjalne rozpoczęcie turnieju wraz z błogosławieństwem, powitaniem gości, bractw rycerskich, przemówienia i salwa z bombardy. Podczas imprezy będziemy mogli zobaczyć między innymi widowiskowe walki rycerskie, pokazy kaskaderki konnej, pokazy artyleryjskie, pokazy chorągwiarskie i kuglarskie. Nie zabraknie też pokazu średniowiecznego alchemika. Przez cały dzień będziemy mogli wziąć udział w wielu warsztatach, takich jak warsztaty rzemiosł dawnych, odlewania kul lub w warsztatach kuglarskich.

Imprezę uświetni również prezentacja artystyczna nawiązująca do epoki zorganizowaną przez Publiczne Przedszkole nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Kożuchowie. Podczas całego wydarzenia będą dostępne kramy i gastronomia!

Wszystko zakończy się pokazem tańca z ogniem w wykonaniu Signum Ignis.

Kiedy

25 maja br., start o godz. 13:20 i zakończy się pokazem tańca ognia o 22:15 Gdzie

CENTRUM KULTURY ZAMEK

ul. Klasztorna 14,

67-120 Kożuchów Cykl rajdów rowerowych ,,Rowerowy Przytok”

Cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze (Nadleśnictwo Przytok)!

Planowane są jeszcze 3 przejazdy: 25 maja, 15 czerwca oraz 7 września 2024 roku. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Zgłoszenia trzeba dokonać na adres e-mail: [email protected] Regulamin akcji znajdziesz tutaj. Kiedy

25 maja br., start 10:00

Gdzie

Ruiny Pałacu w Zatoniu

ul. Księżnej Doroty, 66-004 Zielona Góra IV Etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Zielona Góra

Zapraszamy na wyścigi rowerowe w ramach Grand Prix Kaczmarek Electric MTB! 4 dystanse:

GIGA – 66 km,

MEGA – 46 km,

MINI – 26 km,

MŁODZIK – 10 km Co więcej, na dzieci czeka mnóstwo atrakcji w strefie zabawy. Kiedy

25 maja br., w godz. 11:00 – 16:00. Gdzie

Ochla Kąpielisko

ulica Botaniczna 78, 65-012 Zielona Góra Wstęp wolny Tancbuda Challenge 2024 Centrum Rekreacyjno – Sportowe opanują światowe gwiazdy streetdance i break dance oraz niesamowici tancerze! W programie zawodów starcia ekip tanecznych oraz pojedynki solistów, a wisienką na torcie będzie Gala Finałowa, podczas której uczestnicy zobaczą najlepszych tancerzy w akcji.



Kiedy

w dniach 25 – 26 maja br.

Gdzie

na hali Centrum Rekreacyjno-Sportowe

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra Godzinowy harmonogram pokazów tanecznych znajdziecie tutaj. Warsztaty tworzenia słodyczy "UKRĘĆ SWOJEGO LIZAKA”

W Krainie Słodkości odbędzie się pokaz tworzenia słodyczy i warsztaty, pn. "UKRĘĆ SWOJEGO LIZAKA”. Z pokazu dowiesz się z czego powstaje karmel oraz jak i czym barwione są produkty. Zobaczysz proces powstawania wzorów w cukierkach, a chętni własnoręczne wykonają swojego lizaka.

Koszt: 25zł/os Kiedy

25 maja br., Start: 12.00 Gdzie

ul. Stary Rynek 24 (pomarańczowa kamienica), Zielona Góra

Wernisaż wystawy fotografii Józefa Sokołowskiego, pn. „Antarktyda – siódmy kontynent”. Podczas wernisażu Gość przedstawi prezentację i opowie o swojej przygodzie i surowym, siódmym kontynencie. Wstęp wolny Kiedy

25 maja br., o godz. 16:00 Gdzie

Centrum Przyrodnicze

ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra

Spektakl ,,Dziewczynka z zapałkami” w Lubuskim Teatrze Jedna z najbardziej znanych i poruszających baśni w zupełnie nowej odsłonie. Współczesna bohaterka historii, Róża, zabierze Was w niezwykłą podróż. Będzie to wyprawa do świata fantazji i marzeń. Kiedy

25 maja br., o godz. 16:00

Gdzie

Lubuski Teatr (na kameralnej scenie)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra I Maraton filmów science-fiction w Zielonej Górze! W programie rozmowy o fenomenie science fiction, gry planszowe oraz projekcje filmowe. Na ekranie zobaczymy: Lot na Księżyc (1902)

The Moon (2009)

Grawitacja (2013) Wstęp wolny. Kiedy

25 maja br., o godz. 17:30 Gdzie

Plac Teatralny

al. Niepodległości, 65-001 Zielona Góra Spektakl ,,Przedstawię Ci tatę” w Lubuskim Teatrze Spektakl „Przedstawię ci tatę” to inteligentna, dynamiczna komedia omyłek – doskonała, by spędzić miły wieczór w teatrze. W zabawny sposób pokazuje tematykę związaną z relacjami międzyludzkimi. Stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie?

Kiedy

25 maja br., o godz. 19:00 Gdzie

Lubuski Teatr (duża scena)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra Spektakl ,,Lekcja” w Pałacu w Zajeździe Kultury Premiera jednoaktówki ,,La Leçon” odbyła się 20 lutego 1951 w Théâtre de Poche Montparnasse w reżyserii Marcela Cuveliera, który jednocześnie wcielił się w rolę Profesora Ionesco, który przez kilka lat pracował jako nauczyciel języka francuskiego w liceum. Zawarł w swym utworze nie tylko groteskowy obraz relacji nauczyciel – uczeń, lecz także ostrą krytykę całego systemu oświatowego.

Kiedy

25 maja br., o godz. 20:00

Gdzie

Zajazd Kultury

ul. Jedności 78, 65-018 Zielona Góra Show „Twoja Mordka Brzmi Znajomo 2024” w The Droshkoov Theatre

Drugi półfinał show „Twoja Mordka Brzmi Znajomo – DUETY”. W The Droshkoov Theatre wystąpią 4 duety, które wcielą się w swoich polskich lub zagranicznych idoli.

Będą oni musieli jak najwiarygodniej odwzorować oryginalny występ sceniczny wybranego przez siebie wykonawcy.

Trzyosobowe JURY będzie dokonywało oceny w 3 kategoriach: ŚPIEW, RUCH SCENICZNY oraz CHARAKTERYZACJA. W programie: prezentacja uczestników i jury programu,

występy uczestników – 8 prezentacji scenicznych (każdy duet po dwa występy),

obrady jury,

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

występ finałowy,

sesja zdjęciowa z uczestnikami.

Bilety dostępne na tdt.zgora.pl Kiedy

25 maja br., o godz. 20:00

Gdzie

The Droshkoov Theatre

ul. Kręta 11, Zielona Góra III Lubuski Festiwal Whisky i Alkoholi Mocnych Będziecie mieli okazję poznać nowe smaki i aromaty najlepszych whisky oraz wybranych alkoholi mocnych, takich jak rumy i rzemieślnicze wódki. Na wydarzeniu pojawi się kilkudziesięciu wystawców z trunkami z całego świata. Będziecie mogli spróbować whisky m.in. szkockiej, irlandzkiej, amerykańskiej i wiele innych. Każdy z wystawców podzieli się wiedzą odnośnie alkoholi. Opowiedzą o historii, procesie produkcji i dorzucą mnóstwo ciekawostek. Kiedy

25 maja br., w godz. 12:00 - 21:00 Gdzie

Grape Town Hotel

al. Wojska Polskiego 79, Zielona Góra Potańcówka w Cafe Noir

Potańcówka w rymie starych hitów w Cafe Noir! Wspaniała zabawa gwarantowana! Muzyką zajmie się DJ Żaba Wstęp wolny Kiedy

25 maja br., godz. 21:00

Gdzie

Cafe Noir

al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra NIEDZIELA, 26 maja br., „Nie siedź w domu – wędruj z nami” – spacer z PTTK

W niedzielę 26 maja 2024 roku odbędzie się piesza wycieczka leśnymi i polnymi ścieżkami na trasie Sulechów – Obłotne – sosna Waligóra powrót do Sulechowa. Trasa liczy 15 km. Zbiórka uczestników na dworcu PKS o 09:40. Odjazd autobusu do Sulechowa o 09:50. Powrót z Sulechowa do Zielonej Góry o godz.16:15, lub pociągiem o 17:45. Wycieczkę poprowadzi Przodownik OTP Anna Zmaczyńska. Prowiant we własnym zakresie. Kiedy

26 maja br., start o godz. 09:40 Gdzie

Dworzec PKS w Zielonej Górze Uroczystość upamiętniająca matki – sybiraczki O godz. 12:00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela zostanie odprawiona msza św. w intencji Matek Sybiraczek. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą pod pomnik Matki Sybiraczki na placu Kolejarza, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów.

Program uroczystości przewiduje powitanie zgromadzonych gości, odtworzenie Marszu Sybiraków, wystąpienia okolicznościowe i złożenie wiązanek kwiatów. Udział bezpłatny Kiedy

26 maja br., od godz. 12:00.

Gdzie

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

Pomnik Matki Sybiraczki na placu Kolejarza w Zieloenj Górze Spektakl ,,Dziewczynka z zapałkami” w Lubuskim Teatrze Jedna z najbardziej znanych i poruszających baśni w zupełnie nowej odsłonie. Współczesna bohaterka historii, Róża, zabierze Was w niezwykłą podróż. Będzie to wyprawa do świata fantazji i marzeń. Kiedy

26 maja br., o godz. 12:00

Gdzie

Lubuski Teatr (na kameralnej scenie)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra Kobietarg w Kawonie

Targ ubrań damskich z drugiej ręki. Przyjdź, aby wymienić, sprzedać lub kupić ubrania i dodatki od innych kobiet!

Bilet dla wystawców kosztuje 20 zł – aby go nabyć należy napisać wiadomość prywatną i wykonać przelew.

Bilet dla kupujących można nabyć za 5 zł na wejściu w dniu targów.

Kiedy

26 maja br., w godz. 12:00 – 16:00

Gdzie

Piwnica Artystyczna Kawon

u. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra Spektakl ,,Przedstawię Ci tatę” w Lubuskim Teatrze Spektakl „Przedstawię ci tatę” to inteligentna, dynamiczna komedia omyłek – doskonała, by spędzić miły wieczór w teatrze. W zabawny sposób pokazuje tematykę związaną z relacjami międzyludzkimi. Stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie? Kiedy

26 maja br., o godz. 18:00 Gdzie

Lubuski Teatr (duża scena)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

