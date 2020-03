W szpitalach zaczyna brakować krwi. Centra krwiolecznictwa apelują o pomoc!

Koronawirus w Lubuskiem. Wszystkie grupy krwi są potrzebne

- W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz oddziałów terenowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Sulęcinie, Żaganiu i Żarach w celu oddania krwi – mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. – Na naszej stronie zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach.