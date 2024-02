Otwarcie Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. Dawcy krwi - i nie tylko oni - zachwyceni

Jak mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze chcieliśmy, by nowa siedziba nie przypominała nikomu szpitala czy przychodni zdrowia. Stąd więc kolory i nowoczesne wyposażenie. Udało się, bo krwiodawcy, porównując nowy obiekt ze starą siedzibą, podkreślają, że różnica jest ogromna.

Teraz można przyjmować więcej dawców krwi jednocześnie

Jeden z budynków, ponad 40-letni, nie spełniał już warunków technicznych, w związku z tym na jego miejscu wyrósł nowy obiekt. Dział dawców to także były pomieszczenia, które od wielu lat nie zostały zmodernizowane. Instalacja elektryczna, sanitarna miała ponad 50 lat. Teraz nadarzyła się okazja, żeby zrobić to porządnie, tak jak nakazują to przepisy. I móc podłączyć odpowiedni sprzęt bez żadnych obaw.