Wakacje przywitali na rowerach. Deszcz im nie przeszkodził. Rajd rowerowy do parku w Zielonej Górze Zatoniu

Kręcimy kilometry dla Zielonej Góry w konkursie Rowerowa Stolica Polski

Prezydent miasta Janusz Kubicki i szef Stowarzyszenia Rowerem do przodu Robert Górski od dawna namawiają mieszkańców Zielonej Góry i całego regionu do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ścieżek rowerowych wciąż przybywa, więc warto jak najczęściej zamieniać auto na rower. Okazją do zmiany nawyków i wstania z kanapy jest ogólnopolski konkurs Rowerowa Stolica Polski. Zielona Góra bierze w nim udział już po raz kolejny.

- Lepiej jeździć rowerem niż chodzić - przekonuje legenda zielonogórskiego żużla Andrzej Huszcza, który stal się jednym z ambasadorów akcji.

Na razie Zielona Góra zajmuje siódme miejsce w kraju. Rajd na powitanie wakacji to szansa na koleje kilometry dla miasta.

- Byłam pewna, że rajd zostanie odwołany, bo deszcz lał i nie miał zamiaru przestać. Ale cieszę się, że impreza się odbyła - mówi pani Agnieszka, której pogoda nie przeszkadza w rowerowych wyprawach. Uczestnicy tym razem przejechali głównymi ulicami miasta - oczywiście w eskorcie policyjnych radiowozów - do parku w Zielonej Górze Zatoniu.

- Rowerowa sól Zielonej Góry. Tutaj są najtwardsi rowerzyści w Zielonej Górze - powiedział uśmiechnięty organizator rajdu Robert Górski ze Stowarzyszenia Rowerem do Przodu.

Około 50 uczestników rajdu dotarło na metę. Zostali przywitani muzycznie, zadbał o to DJ Bamse. Nie zabrakło też cateringu.