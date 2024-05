Czesław Mozil z zespołem na otwarcie Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze. Jest dużo punktów w programie

Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic. Co jeszcze w programie?

Jazzowy skład marzeń. Trzech lirycznych gentlemanów, którzy przeniosą Was w świat artystycznych doznań najwyższej próby. W repertuarze koncertu - standardy i evergreeny muzyki rozrywkowej ze smakowitą porcją jazzowych improwizacji. Panowie zagrają m.in. Hallelujah, I Love Her So, One For My Baby, The Lady Is a Tramp, I’ve Got You Under My Skin, Jej Portret , Prócz Ciebie Nic, What a Wonderful World, L.O.V.E.