Weekendowy rozkład jazdy: będą koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA]

Nie masz planów na weekend? To koniecznie sprawdź, gdzie i kiedy warto się wybrać. Bo będzie w czym wybierać, a każdy spragniony rozrywki i dobrej zabawy z pewnością znajdzie coś dla siebie!

Zielona Góra

Głodny śmiechu? Ula i Patryk improwizują w niedzielę w Hauście

Ula Jurkiewicz i Patryk Cyplik to zielonogórski duet impro, który już dwa lata gra na lokalnych scenach. Słynie z „niebywałych, zapadających w pamięć historii oraz spektakli, które niejednego rozbawiły do łez”.

Pub Haust, pl. Pocztowy, niedziela, 2 lutego, 18.00, wstęp: 10 zł. Gorzów Wlkp.

Bracia Figo Fagot

Prześmiewcza wersja disco polo sprzedawana publiczności przez Braci Figo Fagot odniosła spektakularny sukces. Swojego czasu ich hit „Boże Bożenko” można było usłyszeć w radiu, telewizji i na dyskotekach. Teraz ten znany duet wystąpi w gorzowskim klubie C-60. Ale uwaga! Podczas tego koncertu usłyszycie nie tylko znane hity, ale też utwory z najnowszej płyty.

Klub C-60, ul. Zaułek, sobota, 20.00, bilety: od 50 zł.

Zielona Góra

Koncert Farben Lehre, czyli „Helikoptery” lądują na WySPie

Stowarzyszenie Art Of Underground zaprasza na koncert zespołu Farben Lehre. Grupa powstała w 1986 roku w Płocku z inicjatywy Wojciecha Wojdy oraz Marka Knapa. Kto nie zna takich utworów jak „Anioły i demony”, „Helikoptery”, „Matura”, „Piosenka leniwych słoni” czy „Spodnie z GS-u”? W tym roku upływa 15 lat od premiery albumu „Farbenheit” i w związku z tym setlista będzie obfitowała w największym stopniu w kawałki z tej właśnie płyty. Pewnie usłyszymy między innymi takie kawałki jak: „Terrorystan”, „Pogodna”, „Punky Reggae Live”. Na dobry początek zagra zespół Izerbejdżan. Na koncert zaprasza stowarzyszenie Art Of Underground.

Klub WySPa, al. Wojska Polskiego, kampus B UZ, niedziela, 2 lutego, 19.00, bilety: przedsprzedaż: 30 zł/ w dniu koncertu: 40 zł.

Gorzów Wlkp.

Charytatywne granie na rzecz Jacka

Jacek Rybak zmaga się z chorobą nowotworową, jest po operacji i znajduje się pod opieką rodziców. Wymaga stałej opieki i potrzebuje wsparcia. Stąd pomysł bliskich i znajomych Jacka, by zorganizować imprezę charytatywną. Zagra: dj Qusi i inni.

MIXcoolTURA, ul. Spichrzowa, sobota, 22.00. Wstęp: 15 zł.

Sulęcin

Zespół Gonsofus da koncert u Bulka

Zespół Gonsofus tworzy dwójka multinstrumentalistów: Sasha Mamaev i Gabor Tokar. Ostatnie pięć lat zespół spędził na trasie koncertowej po Europie i Stanach Zjednoczonych. Co charakteryzuje Gonsofus? Jak wyjaśnia organizator sobotniego koncertu, jest to „zwarta sekcja rytmiczna, gitara, wysmakowane dźwięki trąbki i unikalny wokal, a to wszystko ubarwione potężną dawką elektroniki”. To jak? Będziecie?

Klub u Bulka, SOK, sobota, 20.00, bilety: 15-20 zł. Gorzów Wlkp.

Propozycja dla dzieci: w Teatrze Osterwy czeka... Abecadlikowo

Gniewko i Lubinka zabiorą najmłodszych widzów do magicznej krainy, która zwie się Abecadlikowem. „Gniewko i Lubinka w Krainie Liter” to spektakl przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia. Ten edukacyjny spektakl wypełniony jest piosenkami i dużą dawką humoru. Sprawi, że mali widzowie będą się nie tylko świetnie bawić z głównymi bohaterami, ale też odkryją tajemnice literek.

Teatr Osterwy, sobota, 16.00, bilety: 17 zł.

Drezdenko

Charytatywnie dla Patryka!

Patryk cierpi na chorobę nowotworową. By pomóc w tej nierównej walce organizowany jest na rzecz Patryka koncert charytatywny. Atrakcje: występy artystyczne, licytacje i słodki poczęstunek.

Centrum Promocji Kultury, niedziela, 16.00. Udział: cegiełka. Żary

To będzie Noworoczny Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

Burmistrz Danuta Madej i Żarski Dom Kultury zapraszają na Koncert Noworoczny w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK i wokalisty Patryka Adamkiewicza. Dyrygował będzie Jarosław Przerada.

Sala widowiskowa Żarskiego Domu Kultury Luna, ul. Okrzei, 9 lutego, 17.00. Bezpłatne karty wstępu do odbioru w ŻDK. Zielona Góra

Zrozumieć uchodźcę, zrozumieć Europę...

Na scenę Lubuskiego Teatru wkrótce powróci spektakl „Dżama. Arabska noc” Pawła Kamzy. Tytułowa „dżama” to grupa trzech osób, niezbędnych, by zgodnie z prawami islamu odmówić modlitwę za zmarłych. Bohaterowie sztuki: Polka Mirka (Anna Haba), Palestynka Layla (Elżbieta Donimirska) i Brytyjczyk John (Ernest Nita) spotykają się na turecko-syryjskiej granicy, za którą trwa apokaliptyczna tragedia Aleppo – umierającego, bombardowanego miasta...

Lubuski Teatr, 7 i 8 lutego, 19.00, 9 lutego, 18.00, bilety: 35/40 zł. [g]14745454 [/g] Zielona Góra

Wkrótce Titus zapyta: Pasuje? I będzie jazda

Stowarzyszenie Art of Underground zaprasza na koncert Acid Drinkers. Kwasożłopy to zespół rock’n’rollowy założony przy butelce taniego wina w Poznaniu w 1989 r. Pełnoletni, a nawet dojrzali, będący w rewelacyjnej formie nieprzerwanie od lat, panowie psują robotę Kazimierzowi Wielkiemu - zastają miasta murowane, a zostawiają zgruzowane. lKlub studencki WySPa, kampus B UZ, al. Wojska Polskiego, 8 lutego, 19.00, bilety: 50/60 zł.

Szprotawa

Przemysław Szczotko zaczaruje słuchaczy lirycznym klimatem

W pierwszym w tym roku koncercie z cyklu „Piętro wyżej” wystąpi Przemysław Szczotko - muzyk, uczestnik wielu projektów muzycznych: jazzowych, gospelowych, poezji śpiewanej. Debiutancki album „Przestrzenie” nagrał z zespołem New Message. Niedawno ukazały się dwa single z solowej płyty: „Gdy będę wracał” oraz „Zostań”.

Szprotawski Dom Kultury, dziś, 18.30, bilety: 15 zł. Żary

Zobacz spektakl „Galeria żywej sztuki”

Dziś w sali Luna Żarskiego Domu Kultury – prezentacja powarsztatowego spektaklu tańca, teatru i filmu – „Galeria żywej sztuki”. Reżyseria: B. Wróbel, B. Chudy i G. Kowalczuk.

Żarski Dom Kultury, Sala Luna, ul. Okrzei, dziś, 18.00.

Gorzów Wlkp.

Grażyna Łobaszewska i Ajagore wystąpią dziś Art Cafe w teatrze

Ten koncert to świetna atrakcja dla fanów dobrej muzyki. Już dziś w Art Cafe Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore przedstawią publiczności najlepsze przeboje. Możecie liczyć na wyjątkowe, muzyczne aranżacje i świetną zabawę. Usłyszymy teksty Justyny Holm, Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Bukartyka.Konieczna wcześniejsza rezerwacja, tel. 601 733 079.

Art Cafe, Teatr Osterwy, dziś, 20.00, bilety: 80 zł. Gorzów Wlkp.

„Pinokio” u Osterwy

Teatr Osterwy zaprasza najmłodszych widzów na musical „Pinokio”. Tytułowy bohater to niegrzeczny chłopiec, który pewnego dnia ma wyjątkowy sen. W jego pokoju ożywają wszystkie zabawki, a on sam staje się drewnianym pajacykiem i wyrusza w niezwykłą podróż. Początkowo jest lekkomyślny i często zdarza mu się kłamać. Z czasem uczy się dobrych manier i odpowiedzialności i odkrywa, co jest w życiu najważniejsze.

Teatr Osterwy, dziś, 10.00, niedziela, 12.00, bilety: 19-25 zł.

Zielona Góra

Karolina Tuz wystąpi z zespołem w Tkalni

Szprotawianka Karolina Tuz jest wokalistką, pianistką i kompozytorką – absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. W 2009 r. nakładem wydawnictwa Luna Music ukazała się jej debiutancka płyta, „Pola lawendowe”. Piosenki z płyty prezentowane były w rozgłośniach radiowych, a artystka koncertowała niemal w całym kraju. Teraz artystka wraca z nowymi piosenkami nagranymi na EP-ce - „Nocodnie”. Karolinie towarzyszyć będą: Tomasz Karmiński (gitary), Mateusz Pęciak (akordeon), Włodzimierz Tuz (flet), Janusz Lewandowski (gt. Basowa), Edward Piniuta (perkusja).

Tkalnia, ul. Fabryczna, dziś, 20.00, bilety: 30 zł.

Gorzów Wlkp.

Gotowi na noise i trans? Kiev Office da koncert w MagnetOffOnie!

Kiev Office to gdyńska formacja wykonująca mariaż post-punku, psychodelii i indie folku, nawiązujący do tradycji Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej. Grupa, muzycznie i tekstowo, eksploruje różne mitologie regionów Polski. Siódmy album tria pt. „Nordowi Môl”, poświęcony jest opowieściom związanymi z rybackimi tradycjami Pomorza.

MagnetOffOn, sobota, 1 lutego, 20.00, bilety: 20 zł.

Zielona Góra/Żagań

„Pogoda ducha”, czyli koncerty Hanny Banaszak

Hanna Banaszak w swym artystycznym dorobku posiada liczne nagrody i wyróżnienia. Wyśpiewała wiele piosenek, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki, takie jak „Pogoda ducha” czy „Samba przed rozstaniem”. W swojej bogatej twórczości artystycznej artystka współpracowała z wieloma polskimi twórcami: z Janem „Kantym” Pawluśkiewi¬czem, Zbigniewem Preisnerem i innymi. Często podkreśla, że w pracy interesuje ją różnorodność i wiarygodność każdej kolejnej odsłony. Swoją interpretacją uwspółcześnia poezję Jana Kochanowskiego. Wykonuje wiersze J. Brodskiego, W. Szymborskiej, J. Kaczmarskiego… Zmierzyła się wokalnie z muzyką Mozarta, Vivaldiego, Mangione, Metheny’ego, Davis’a, Gershwina, Ellingtona…

Żagański Pałac Kultury, 6 lutego (czwartek), 19.00, bilety: 80 zł.

Filharmonia Zielonogórska, 9 lutego (niedziela), 19.00, bilety: 99 zł. Świdnica

Koncert poezji Bolesława Leśniana

Marta Gniadek (wokal, klarnety, loopstation) i Robert Gawron (gitara) zapraszają dziś na niezwykły wieczór. - Chcemy przedstawić Wam niezwykle wiersze Bolesława Leśmiana w muzycznej odsłonie. Uciekniemy od rzeczywistości w świat fantastyczny, w którym to Leśmian w sposób bajkowy opisuje swój bunt względem stereotypowego mieszczaństwa. Przeniesiemy się w świat filozoficzno — mistyczny. W tej sferze porusza Leśmian temat śmierci, wiary, Boga, a nawet funkcjonowania świata. Nie zabraknie erotyków przepełnionych zachwytem do miłości, cielesności, kobiecego ciała… - zachęcają wykonawcy.

Gminny Ośrodek Kultury, dziś, 19.00, wstęp wolny.

Zielona Góra

Bluesowe rytmy w pubie Haust

Dziś w pubie Haust - Bluesowe Jam Session. Daj się porwać bluesowym rytmom i głosuj na najlepszego muzyka wieczoru! Kto wygra nagrodę publiczności? Zdecyduj sam! Gość specjalny wydarzenia: gitarzysta Krystian Gorzelańczyk – znany ze znakomitej grupy Instant Blues.

Pub Haust, pl. Pocztowy, dziś, 20.00, wstęp: 10 zł. Zielona Góra

Koncert „Ze Straussem przez Wiedeń”, czyli znane i lubiane arie i duety

To będzie spotkanie z mistrzami opery i operetki: Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem walca - Straussem. Usłyszymy najbardziej znane i lubiane arie i duety, takie jak „Wielka sława to żart”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Twoim jest serce me”, „W rytm walczyka” w wykonaniu utalentowanych młodych artystów - laureatów prestiżowych konkursów, koncertujących na co dzień zarówno w Polsce, jak i za granicą. W taneczny nastrój wprawią walce, polki i czardasze zagrane przez kameralny zespół instrumentalny.

Filharmonia Zielonogórska, sobota, 1 lutego, 17.00, bilety: 65 zł.

Zielona Góra

Fernando Krapp pisze list… w teatrze

„Fernando Krapp napisał do mnie ten list” (sztuka słynnego dramaturga Tankreda Dorsta) to na pozór banalny melodramat, przedstawiający dzieje klasycznego trójkąta małżeńskiego. Ona - Julia (Joanna Wąż) - młoda i piękna. On - Fernando Krapp (Lech Mackiewicz) - zamożny i doświadczony. On wysyła list... Dla ojca Julii (Jerzy Kaczmarowski) sprawa jest oczywista: takiemu kandydatowi na męża się nie odmawia. I na tym oczywistości w sztuce „Fernando Krapp napisał do mnie ten list. Studium o prawdzie” Tankreda Dorsta się kończą. Reszta jest grą. Z własną wyobraźnią, plotką, domniemaniem, emocjami...

Lubuski Teatr, dziś i w sobotę o 19.00, w niedzielę o 18.00, bilety w promocyjnej cenie: 35 zł.

Zielona Góra

W mateczniku Kabaretowego Zagłębia…

… wszystko zdarzyć się może! Tym bardziej, gdy klub Gęba i Klub Komedii zapraszają na Playback Show. Kto i w jakiej roli wystąpi? Niepowtarzalne wykonania – zapewnione!

Klub studencki UZ Gęba, kampus B, al. Wojska Polskiego, środa, 5 lutego, 21.00, bilety: 5 zł studenci/pozostali: 10 zł. Zielona Góra

Przeboje operetki

Podczas koncertu „Operetkowa petarda przebojów” usłyszymy melodie muzycznego króla walca Johanna Straussa jak również Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Paula Abrahama. Repertuar zaczerpnięty ze znanych operetek i musicali, takich, jak „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Baron Cygański”, „Wiedeńska krew”, „My Fair Lady” czy „Upiór w Operze”.

Zielonogórski Ośrodek Kultury, sobota, 1 lutego, 18.00, bilety: 50 zł

Zielona Góra

Filharmonicy inaugurują rok z Beethovenem

Filharmonia Zielonogórska zaprasza na artystyczne otwarcie 2020 roku. Podczas koncertu symfonicznego usłyszymy Uwerturę Ruiny Aten op. 113 Ludwika van Beethovena - napisaną jako tło realizacji scenicznej dzieła literackiego Augusta von Kotzebue „Ruiny Aten”. Ponadto w programie wydarzenia Koncert na fagot i orkiestrę G. Rossiniego oraz – na finał - II Symfonia D-dur L. van Beethovena z 1803 r. Uwaga, dzieło nie jest zbyt często grane – stąd okazja, by je usłyszeć w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej FZ pod gościnną batutą Andrzeja Kosendiaka. Solistką będzie Katarzyna Zdybel-Nam (fagot).

Filharmonia Zielonogórska, 7 lutego, 19.00, bilety: 40/35 zł.

Zielona Góra

Energia z… minerału

Stowarzyszenie Cantata Petram – Zaklęci w skale zaprasza na otwarcie wystawy skałek, minerałów i skamieniałości. Będzie to wydarzenie z cyklu Energia z Pasji.

Salon Wystaw PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte, 8 lutego, 13.00 – wernisaż, wstęp wolny.

Zielona Góra

Grzegorz Tomczak z Iwoną Loranc z muzyczną opowieścią

Po sukcesie artystycznym płyty „Opowieści o kobietach” można było się domyślić, że ukaże się ciąg dalszy, druga część, niejako dopełnienie tematu. I oto jest! „Opowieści o mężczyznach” – Grzegorz Tomczak z Iwoną Loranc z towarzyszeniem tych samych muzyków, co poprzednio, przygotowali 15 piosenek do tekstów i muzyki G. Tomczaka. Wydarzenie w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze poprowadzi dyrektor Biblioteki Norwida Andrzej Buck.

Biblioteka Norwida, 9 lutego, 17.00, wstęp wolny. Zielona Góra

Las Melinas i Grunberg zagrają na rzecz Marceliny

To cud – mówili lekarze o zielonogórzance niedługo po jej przyjściu na świat. Bo jeśli Marcelina miała przeżyć, to się nie rozwijać. Tymczasem urodzona we wrześniu 2017 r. dziewczynka dała radę, rozwija się, ale wymaga kosztownej rehabilitacji (problemy z chodzeniem). Dla dzielnej wojowniczki zagrają energetyczną muzykę zespoły Las Melinas i Grunberg. Będą też liczne licytacje!

Fabryka, ul. Moniuszki, 8 lutego, 20.00, bilety: 20 zł.

Zielona Góra

Koncert trzech tenorów

Mariusz Ruta, Mirosław Niewiadomski i Bartosz Kuczyk dadzą koncert w Restauracji TK.

Restauracja TK (dawne Kasyno), ul. Mieszka I, 11 lutego, 18.00, bilety: 50 zł. Więcej informacji – tel. 500 221 890. Zielona Góra

Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi tym razem zaśpiewa

Joanna Kołaczkowska wraz z jej kolegą z kabaretu Hrabi – pianistą Łukaszem Pietschem – wystąpią w recitalu. - Chcę, by piosenki mną poniewierały i wyrywały mi włosy – wyznaje artystka.

Piwnica Artystyczna Kawon, 13 lutego, 19.00, bilety: 60 zł.

