Wezwania na ćwiczenia do wojska. Kto dostanie powołanie? Nawet do 200 tysięcy uczestników

Wojsko ma powołać na ćwiczenia nawet do 200 tysięcy ich uczestników. Nie będą to wyłącznie rezerwiści przeszkoleni wojskowo, przewidziane są bowiem także osoby, które wcześniej nie odbyły służby wojskowej, lecz zostały przesunięte do rezerwy. Wezwania obejmą także osoby zgłaszające się do Wojsk Obrony Terytorialnej (35 tys. osób) oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej (48 tys. osób). Te ostatnie nie służyły wcześniej w wojsku i chcą odbyć służbę, która przygotuje je do podjęcia służby zawodowej w wojsku.