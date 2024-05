Wieczór ze stand-upem w Wegarniku, czyli z komedią dla dorosłych. Takie imprezy budują społeczność komików i ich fanów! | ZDJĘCIA

W głowie wiadomo, jak piszemy, układamy, no to nam się wydaje, że to jest strasznie zabawne, ale trzeba to sprawdzić na żywym organizmie, rzucić tekst publiczności, zobaczyć czy publiczność reaguje, czy publiczność rozumie, jaki jest komunikat i czy publiczność to śmieszy. - objaśnia komik Alex Niebrzegowski

Tomasz Daiksler