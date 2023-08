Ponad dwadzieścia stoisk pszczelarzy będzie na Święcie Miodu w tę niedzielę w Zielonej Górze Ochli. Zobacz, co w programie

W niedzielę, 20 sierpnia, o godz. 11 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli zacznie się Święto Miodu.

– Będą warsztaty, na których będzie można dowiedzieć się, jak wykorzystuje się wszelkie produkty pszczele. Wspólnie ze Związkiem Pszczelarzy w Zielonej Górze i Gorzowie planujemy pokazy. Chcemy pokazać, jak wygląda ul, w jaki sposób pozyskuje się miód i do czego można go użyć, a także do czego używa się innych produktów – zapowiada szczegóły programu Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Ochli. – Będą warsztaty z budowy domków dla zapylaczy, z robienia bomb kwiatowych, z robienia świec z wosku pszczelego. Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą coś dla siebie.