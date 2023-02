Na przejmującym nagraniu mała Iga prosi o pomoc. Lubuskie samorządy dołączają do akcji

Pomoc dla Ig Czekalskiej. Dołączają samorządy

Igę Czekalską poznało już wielu Lubuszan, którzy otworzyli serca i portfele, aby dziewczynka mogła dostać najdroższy lek świata. Akcja wciąż trwa, bo brakuje pieniędzy na leczenie ograniczone wagą dziecka, a dziewczynka przecież rośnie. Nie ma czasu!

Teraz do akcji pomocy zaproszone są lubuskie samorządy. Chodzi o gadżety na licytacje. To zwykłe rzeczy, ale z jednej strony to okazja do zwiększenia zebranej kwoty, a z drugiej też możliwości dalszego udostępniania informacji o zbiórce, aby jak najwięcej osób mogło dołączyć do pomocy.

Urząd Miejski w Słubicach i Starostwo powiatowe w Słubicach przekazały fanty na licytację. Kolejne lubuskie samorządy proszone są o to samo!