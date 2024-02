Co się stanie z najstarszą kapsułą czasu na świecie? To może być nowa atrakcja Wschowy | ZDJĘCIA, WIDEO

Co się stanie z najstarszą kapsułą czasu na świecie? To może...

– „10 maja 1685 roku, w Dniu Hioba większą część miasta wraz z katolickim kościołem parafialnym, jego wieżami i naszym drogim Żłóbkiem Chrystusa strawił ogromny pożar” – tyle uchylam rąbka tajemnicy – przeczytał fragment zapisków odnalezionych w kapsule czasu ks. dziekan Dariusz Ludwikowski z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.

Wspomniany Żłóbek Chrystusa znany, jako Kripplein Christi, to kompleks świątynny – dawny kościół ewangelicki, wieża, szkoła ewangelicka i budynek pastorówki. Dzisiaj kościół jest nieczynny, ale można go zwiedzać wirtualnie, co umożliwiło rok temu Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Co ciekawe, Kościół Katolicki do tej pory obchodzi 10 maja wspomnienie świętego Hioba, którego dotykały nieszczęścia, ale nie stracił wiary, za co Bóg odpłacił mu za zdrowiem mieniem i potomstwem. Jeśli szukać analogii to, co strawił ogień we Wschowie, zostało odbudowane, a miasto do końca II wojny światowej nosiło nazwę Fraustadt, czyli Miasto Pani. W 2020 roku ogłoszony został dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ustanowieniu Matki Bożej patronką Wschowy. Podczas pierwszy raz obchodzonego dnia patronki – 4 września 2021 roku ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki i Biskup Tadeusz Lityński dokonali ukoronowania cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, pochodzącego z pobliskiego klasztoru franciszkanów.