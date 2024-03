Lisia Góra koło Starego Dworku i jej tajemnice. To tu znajduje się potężna grupa warowna Ludendorff

Zakręcone pręty zbrojeniowe o grubości palca, gigantyczne kawałki zbrojonego betonu rozsiane po pobliskim lesie, a także zawalone stropy o grubości 1,5 metra. Wszystko to zlokalizowane jest w malowniczym zakolu rzeki Obry. To właśnie są pozostałości Grupy Warownej Ludendorff - unikalnego zabytku z okresu II wojny światowej.

Odkrywanie tajemnic grupy warownej Ludendorff

Początek wiosny to doskonały czas na odkrywanie tajemnic tego miejsca. Bezlistne krzewy i drzewa pozwalają na lepszy widok na potężne fortyfikacje. Znajdują się one na Lisej Górze, w malowniczym zakolu rzeki Obry. Wystarczy podejść pod niewielkie wzniesienie, aby zobaczyć pierwsze elementy tych umocnień. Wśród nich znajduje się stalowa kopuła pancerna, która została wysadzona. Można zajrzeć do jej wnętrza i przekonać się na własne oczy, jak gruby był jej pancerz.

Siła wybuchu i skutki zniszczeń

Kilka kroków dalej znajdują się kolejne budowle, które również zostały wysadzone. Siła wybuchu musiała być ogromna, skoro ogromne fragmenty zbrojonego betonu zostały dosłownie rozerwane. Mają grubość ponad metra, a w ich wnętrzu zatopione są metalowe pręty o grubości palca. Te potężne umocnienia zostały zniszczone jeszcze potężniejszą eksplozją.

Historia grupy warownej Ludendorff

Miejsce, które odwiedzamy, to Grupa Warowna Ludendorff. To silnie ufortyfikowane wzgórze, położone na Lisiej Górze, w zakolu rzeki Obry, niedaleko wsi Stary Dworek. Umocnienia były budowane w kilku etapach w latach 1935-1937. Historycy uważają, że mają one charakter doświadczalny. Wskazują na to różne typy budowli obronnych zastosowane w ramach jednego kompleksu.

Bitwa o Lisia Górę

Grupa Warowna Ludendorff, jako jedno z nielicznych miejsc w MRU, brała udział w walkach w 1945 r. Bitwa o Lisia Górę miała miejsce 30 stycznia 1945 r. od wczesnego ranka. Rosjanie postanowili sforsować Obrę właśnie w tym miejscu. Atak poprzedziło przygotowanie artyleryjskie. Rosjanie systematycznie przeczesywali okopy w rejonie umocnień, przedostając się na tyły niemieckich bunkrów. Gdy udało im się przedrzeć przez zasieki, mieli dostęp do wejść do schronów oraz do otworów strzelniczych. Oblegli je granatami i ładunkami wybuchowymi. Część Niemców poddała się, a część uciekła. Do końca dnia Sowieci opanowali cały odcinek terenu od Starego Dworka aż do szosy Gorzów-Skwierzyna.

Pozostałości po wojnie

Po wojnie, umocnienia Grupy Warownej Ludendorff zostały wysadzone. W miarę dobrym stanie zachowały się jedynie podziemna kuchnia, izby dla załogi i maszynownia. Co ciekawe, znajdowało się tu również własne ujęcie wody. Miejsce to jest dostępne do zwiedzania, z wyznaczonymi ścieżkami i tablicami informacyjnymi. Jednak zwiedzanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Do wysadzonych bunkrów lepiej się nie zbliżać – do dziś są tu głębokie szczeliny i otwory, w które łatwo wpaść.